Il Comune di Sant’Angelo Muxaro stabilizza trentacinque precari

Estate da ricordare per tanti ex articolisti del Comune di Sant'Angelo Muxaro che, dopo decenni di precariato e instabilità, possono finalmente brindare al raggiungimento del loro traguardo. "È sin dall'inizio della legislatura – ha dichiarato il sindaco Angelo Tirrito – che con i dirigenti, gli uffici e la giunta, abbiamo lavorato in questa direzione, predisponendo tutto quello che andava programmato per raggiungere questo storico obiettivo. Era il primo punto del nostro programma elettorale e il primo degli obiettivi dell’Amministrazione da portare a termine. Ci siamo riusciti in tempi brevissimi e ne andiamo fieri".

"Si tratta - ha aggiunto Tirrito - di 35 famiglie che in questi anni hanno vissuto sempre nell’incertezza e nel timore di dover perdere tutto, e che ora invece possono guardare al futuro con fiducia e serenità. L’ho già fatto personalmente – ha concluso il sindaco – ma voglio rinnovare a tutti questi lavoratori il mio compiacimento per questo traguardo che abbiamo raggiunto tutti assieme e voglio ringraziarli per tutto il lavoro che hanno espletato in questi anni (permettendo il buon funzionamento della macchina amministrativa), e per quello che continueranno a fare in futuro”.

Si tratta di 35 lavoratori così suddivisi: dieci operatori di categoria “A” a 24 ore; venticinque di categoria “C” a 24 ore, tutti con contratto a tempo indeterminato.