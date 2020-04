Coronavirus e Pasqua, "porta a porta" degli amministratori per donare

Diversa. E' una Pasqua diversa, ma è forse un po' più vera. Perché negli ultimi giorni la solidarietà - in tutto l'Agrigentino - s'è fatta concreta, tangibile. A Sant'Angelo Muxaro, oggi, il sindaco Angelo Tirrito e gli amministratori hanno fatto uno speciale "porta a porta": sono stati fra le viuzze del borgo per distribuire un pasto pasquale alle persone sole ed ai più bisognosi.

"Un gesto e un pensiero, in un giorno speciale di un momento storico un po' complicato, per farli sentire un po' meno soli. Un pensiero in un momento in cui ci chiedono di stare a casa fin quando ci saremo buttati alle spalle questo incubo".

