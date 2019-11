“Sosteniamo la tua tesi”, un premio a Sant'Angelo Muxaro per gli universitari

“Sosteniamo la tua tesi”: è questo il titolo dell'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di Sant’Angelo Muxaro che mira a premiare le tesi di laurea realizzate sul piccolo centro montano.

Il bando, che ha scadenza il prossimo 31 dicembre, "ha tra i propri obiettivi quello di incentivare gli studenti universitari ad avviare ricerche sul territorio del Comune che riguardino la storia, le tradizioni e comunque ogni aspetto che possa produrre novità e incrementare le conoscenza ad oggi possedute”.

Per questo l’Ente è pronto a donare al vincitore che sarà selezionato ben 500 euro (da dividere in caso di vittorie ex aequo), ma ci sono delle condizioni: la prima è che le domande vanno presentate, corredate da una copia della tesi, entro il 31 dicembre prossimo, e, soprattutto, il laureato o laureando deve essere residente a Sant’Angelo Muxaro.