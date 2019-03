Sant'Angelo Muxaro, il baby sindaco è una sudanese arrivata in Sicilia con un barcone

È nata a Khartum in Sudan dodici anni fa ed ed è arrivata in Sicilia su uno dei barconi della speranza, con la mamma e quattro fratellini più piccoli di lei. Da qualche anno ha trovato a Sant’Angelo Muxaro il luogo dei suoi sogni, dove tutti gli abitanti del piccolo borgo agrigentino non le hanno mai negato affetto, sorrisi e gesti concreti di umana solidarietá.

Oggi Tasabih Mahmud ha un nuovo ruolo: è il nuovo baby sindaco del paese.Un programma di tutto rispetto il suo, che vede in primis la partecipazione attiva dei bambini alla vita e alle attività’ del paesino. Un programma che spazia dalle politiche ambientali, con la istituzione di giornate dedicate alla pulizia di cortili, sentieri e luoghi di interesse pubblico, per passare alla biblioteca con specifica attenzione alla richiesta di nuovi libri e volumi da consultare.

Bambina intelligente, arguta e vivace, Tasabih vuole creare uno staff di piccole guide che accolgano le scolaresche in visita a Sant’Angelo Muxaro e conduca i bambini, provenienti dalle scuole di tutta la Sicilia, alla scoperta delle bellezze archeologiche e naturalistiche, delle tradizioni e dei sapori del villaggio dove lei oggi vive e dove si impegna quotidianamente per contribuire al miglioramento della vita per lei, la sua famiglia e per tutta la comunita’.

Come da regolamento, il baby sindaco nomina il sue vice e lo individua in Giovanni Paci, figlio di un altro esempio di integrazione con padre santangelese e madre rumena.