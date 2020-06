Dissesto idrogeologico: appaltati i lavori per mettere in sicurezza il cimitero di Sant'Angelo Muxaro

Il cimitero comunale di Sant'Angelo Muxaro verrà messo in sicurezza. Dopo quasi un ventennio d'attesa e di "rimbalzi", l'ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ha assegnato i lavori di consolidamento anche del versante nord-est del costone roccioso che sovrasta loculi e tombe gentilizie. A eseguirli sarà l’associazione temporanea di imprese Cesi-DinamicGeo srl di Trento.

Risalgono agli inizi del Duemila i primi crolli che, oltre a certificare l'allarmante fragilità dei pendii rocciosi, costrinsero l'amministrazione cittadina a emettere un'ordinanza di chiusura per diversi mesi. Adesso potrà essere assicurata, così come chiesto a gran voce in questi anni dai cittadini, una piena fruibilità dell'intera area cimiteriale. L'intervento della struttura commissariale, diretta da Maurizio Croce, che ha stanziato tre milioni e mezzo di euro consentirà di togliere i sigilli a quelle zone rimaste interdette al pubblico per motivi di sicurezza.