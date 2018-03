Finalissima di "SanremoYoung", cresce l'attesa nell'Agrigentino: Luna verso la vittoria?

E' il grande giorno. E' la sera della finalissima di "SanremoYoung", il teen talent di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Fra i quattro giovani cantanti rimasti in gara c'è anche Luna Farina, 16 anni, originaria di Santo Stefano Quisquina. E questa sera nella piccola comunità montana, ma anche in buona parte dell'Agrigentino, saranno davvero tanti coloro che resteranno attaccati agli schermi televisivi.

Luna è originaria di Santo Stefano Quisquina, ma vive in Germania dove ha già partecipato a diverse trasmissioni televisive come “The voice of kids”. Oltre a lei a contendersi il titolo di campione - durante la trasmissione televisiva - ci sono anche Leonardo De Andreis di 17 anni, Elena Manuele di 15 anni e Raffaele Renda di 17 anni. Tutti e quattro dovranno, ancora una volta, dimostrare il loro talento duettando con i grandi nomi presenti sul palco.

Il vincitore sarà premiato, questa sera, dall'intramontabile Pippo Baudo. I più vicini alla vittoria sembrano essere Leonardo e Luna. Il primo sembra essere il più amato dal pubblico a casa. Tra le più apprezzate, invece, dalla giuria - che è composta da Mara Maionchi, Angelo Baiguini, Elisabetta Canalis, Iva Zanicchi, Rocco Hunt, Mietta, Cristina D'Avena, Baby k e Marco Masini - è proprio l'agrigentina Luna Farina.