Sanremo 2019, la seconda serata de Il Volo: fuori dalla "lista blu"

Seconda serata del Festival di Sanremo e ancora una volta in scena i tre tenori de Il Volo. Sul palco dell’Ariston con un look casual, i tre cantanti hanno dato vita alla loro seconda esibizione.

Piero Barone, narese doc, ha cantato insieme a Ignazio e Gianluca. I tre artisti, rispetto alla serata inaugurale, non hanno “conquistato” l’ambita comfort zone, che non è altro di una speciale classifica di preferenze. Sanremo, adesso, entrerà più che mai nel vivo. Questa sera la terza serata, secondo quanto filtrerebbe i tre tenori non dovrebbero esibirsi.