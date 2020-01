Avvocato segue contenzioso e presenta parcella, per l'Asp "merita" 19.000 euro in meno

"A seguito dei controlli effettuati la parcella deve essere ridotta a 7.990 euro, per effetto delle decurtazioni effettuate di ufficio in base ai parametri di legge". La direzione dell'Azienda sanitaria provinciale dà una sforbiciata al compenso di cui un legale esterno, regolarmente incaricato per seguire una causa civile, chiedeva il pagamento.

Il legale Simona Russello aveva seguito l'Asp in un contenzioso davanti alla Corte di appello e, a conclusione del procedimento, aveva chiesto il pagamento di una parcella pari a 26.620 euro. L'Asp, invece, lo ha decurtato di quasi 19mila euro.