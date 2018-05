In arrivo 10 milioni di euro per gli alloggi popolari, sanatoria a favore degli "abusivi"

Sono pronti ad essere realizzati lavori per una cifra pari a dieci milioni di euro. Si tratta di manutenzione straordinaria che riguarderà i diversi comuni della Provincia. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Giornale di Sicilia si realizzeranno anche lavori di messa in sicurezza come: sistemazione dei tetti, opera interne negli alloggi popolari e altro ancora. In città sono previsti 27 interventi per un importo di 1,3 milioni di euro. In via Renato Candida e altro 1,3 milioni di euro in via Verga. A Canicattì si interverrà in un totale di 56 alloggi, due gruppi da 28, con finanziamenti 1,4 milioni di euro e di 900 mila euro.

A Porto Empedocle verranno spesi 800 mila euro per la manutenzione straordinaria in 16 alloggi. Lavori anche a Ribera, in 9 alloggi di via degli Appennini, con un intervento da 450 mila euro. Manutenzione straordinaria prevista anche a Sciacca. A prendere il via è anche Ribera, che dovrà operare con una demolizione e ricostruzione di 55 alloggi in via Fani.

"C’è il massimo impegno da parte di tutti – dice al Giornale di Sicilia, il commissario dell'Iac, Gioacchino Pontillo – e noi entro maggio vogliamo mettere la ditta nelle condizioni di iniziare i lavori. Fatto il contratto, la ditta deve presentare il progetto esecutivo che ha già preparato. Per questa vicenda – c'è anche l’impegno dell’assessore Falcone"-

La sanatoria parla di 900 abusivi, ma che hanno diritto ad ottenere una cosa, con l’approvazione della finanziaria.