Caos parcheggi a San Leone, iniziati i lavori per l'"area Corsini"

Il Comune corre ai ripari, in vista delle settimane "calde" sul fronte del parcheggio a San Leone, e avvia i lavori nella cosiddetta "area Corsini", messa a disposizione gratuita da alcuni privati fino al 15 settembre.

L'area, nei pressi della rotatoria Pantalena, proprio all'ingresso della frazione balneare, la scorsa estate è rimasta chiusa perchè è stata concessa in affitto alla Tim per la collocazione di un ripetitore. Quest'anno torna a disposizione della collettività. Questa mattina sono iniziati i lavori per renderla fruibile e, in particolare, sono stati rimossi i rovi ed è stato livellato il terreno per consentire l'accesso delle auto.