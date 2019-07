Motociclisti ubriachi a San Leone, controlli e denunce alla Procura

Tre persone, due delle quali in sella ad altrettante motociclette, sono state denunciate, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per guida in stato d'ebbrezza. A realizzare i controlli, nel quartiere balneare di San Leone, sono stati i poliziotti della Stradale che sono coordinati dal vice questore Andrea Morreale. Si tratta di verifiche per prevenire e reprimere le "stragi del sabato sera".

Ad essere denunciati sono stati i motociclisti F. B., 25 anni di Agrigento, trovato con un tasso di 0,87 g/l e M. M., 21 anni di Agrigento, che aveva invece un valore di 1,01 g/l. Nei guai - con lo stesso titolo di reato contestato - anche un ventisettenne favarese, S. B., trovato al volante di un'autovettura nonostante avesse un valore di 1,28 g/l.

Nel corso dei controlli, fatti appunto a San Leone, sono state complessivamente accertate 35 infrazioni, sono state ritirate 6 patenti di guida, sequestrati due veicoli e decurati complessivamente 82 punti dalla patente.