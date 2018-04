Svaligiata un'altra villa: portati via gioielli e orologi

Hanno portato via preziosi e orologi. Non è stato ancora quantificato nell’esatto ammontare, ma sembrerebbe essere importante il bottino che i malviventi sono riusciti ad arraffare da un’abitazione, abitata sia in estate che in inverno, di San Leone. Ancora una volta la zona prescelta è stata quella alle spalle del “Ragno d’Oro”. Sull’ennesimo furto sta indagando la polizia di Stato.

I sopralluoghi sono stati fatti dagli agenti della sezione “Volanti”. Il questore di Agrigento, Maurizio Auriemma, ha potenziato i controlli, compreso i servizi con le moto. I residenti del rione balneare – quelli della zona alle spalle del “Ragno d’Oro” - hanno installato degli impianti di video sorveglianza a presidio delle loro abitazioni. E proprio questi filmati potrebbero tornare utile alle indagini dei poliziotti delle “Volanti”. Filmati che, in alcuni casi, sono stati già acquisiti e che vengono passati in rassegna.

Servono però i cosiddetti 10 mila occhi sulla città. Di fatto serve un’autentica collaborazione con la polizia, ossia segnalazioni per qualsiasi presenza sospetta o rumori inusuali. Questa – come è già accaduto in passato per casi analoghi – potrebbe rivelarsi la carta vincente.