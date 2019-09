San Leone, il "giallo" delle strisce blu: c'è chi paga il ticket anche se non è previsto

Al Lungomare Falcone Borsellino, a San Leone, c'è chi paga il ticket per le strisce blu, anche se non è previsto, per via della segnaletica confusionaria. Lo scrive oggi il quotidiano La Sicilia.

A creare confusione, provocando la decisione degli automobilisti di pagare il ticket nel timore della contravvenzione, la presenza di due parcometri, regolarmente funzionanti, al centro del viale, e la vecchia segnaletica delle strisce blu ancora visibile nonostante sopra siano stati disegnati gli stalli bianchi che indicano il parcheggio gratuito.