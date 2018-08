Ritrovati i lettini dello stabilimento, è stato solo un falso allarme

Gli otto lettini da spiaggia sono stati ritrovati. Erano a poca distanza dallo stabilimento balneare. E li ha ritrovati lo stesso titolare, colui che aveva prima chiamato la polizia di Stato per segnalare il furto e che, poi, ha richiamato gli agenti per comunicare il rinvenimento delle attrezzature da spiaggia. Almeno questa volta, nessuno stabilimento balneare di San Leone sembra essere, dunque, finito nel “mirino” dei ladri.

I poliziotti della sezione “Volanti” della Questura – coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino – hanno preso atto del rinvenimento e, di fatto, hanno archiviato le indagini per il furto. Non è escluso però che, nei prossimi giorni, il titolare del locale possa venire ascoltato per cercare di fare completa chiarezza sull’accaduto. Non è certo usuale che si contatti la polizia di Stato, e gli agenti delle “Volanti” accorrano sul posto, per segnalare un furto che, poi, in realtà non sembrerebbe esserci stato. I poliziotti intendono capire meglio – ecco perché si mira a fare chiarezza - cosa sia accaduto. Ieri, però, l’episodio sembrava aver assunto ormai i contorni di un vero e proprio falso allarme.