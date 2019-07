Cumuli di rifiuti abbandonati per strada, identificati e sanzionati 2 incivili

La specie degli incivili non riesce ancora ad estinguersi. Nonostante i controlli, gli appelli e le sanzioni, gli "sporcaccioni" sono sempre - sacchetto dei rifiuti alla mano - in agguato. La polizia municipale di Agrigento, coordinata dal comandante Gaetano Di Giovanni, è riuscita - dopo il controllo all'interno dei sacchetti - ad identificare e a denunciare due degli incivili che avevano abbandonato i sacchetti in via Mario Sironi che è una perpendicolare del viale Delle Dune a San Leone.

Dopo il controllo, l'identificazione di due incivili e le sanzioni, la via Mario Sironi è stata subito bonificata. Durerà? Se lo chiedono non soltanto i residenti, ma anche a palazzo dei Giganti e nelle imprese che si occupano della raccolta dei rifiuti.