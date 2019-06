Posteggio selvaggio a San Leone? Più di 200 multe con lo Street control

Auto posteggiati in divieto di sosta o peggio ancora sul marciapiede, per non parlare di quelle lasciate in doppia fila che hanno determinato intralcio alla circolazione. Ed ancora auto parcheggiate negli spazi riservati ai motocicli nelle traverse d'ingresso alle spiagge. Street control in azione, sabato e domenica, a San Leone dove sono state elevate ben 200 multe per violazioni al codice della strada.

La sofisticata apparecchiatura utilizzata dagli agenti della polizia municipale di Agrigento ha permesso inoltre di scovare (erano regolarmente posteggiate sul ciglio della strada) e sanzionare quattro auto con revisione scaduta.