Aggredito e picchiato finisce in ospedale, è "guerra" fra i posteggiatori abusivi?

Tre sono stati "pizzicati" in piazzale Caratozzolo, due in via Nettuno e l'ultimo è stato bloccato nel piazzale dell'ex eliporto. Sono, al momento, - il controllo su San Leone è ancora in corso - sei i parcheggiatori abusivi che sono stati identificati e allontanati dalla location di "lavoro" dagli agenti della polizia municipale. Vigili urbani che, coordinati dal comandante Gaetano Di Giovanni, hanno anche sequestrato i primi "guadagni" realizzati dai sei: circa 50 euro.

Ma la serata odierna è stata incandescente sul "fronte" dei parcheggiatori abusivi - tradizionalmente all'opera a San Leone - perché, alle 19 circa, all'altezza del parcheggio di piazza Sandro Pertini è dovuta intervenire una pattuglia della polizia di Stato e un'autoambulanza del 118. S'era parlato di una rissa. In realtà, un tunisino ha riferito agli agenti della sezione "Volanti" d'essere stato picchiato da due persone, forse parcheggiatori abusivi.

L'immigrato è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Non è in gravi condizioni. Sembra scontato che, nelle prossime ore, verrà nuovamente ascoltato dai poliziotti che, naturalmente, cercheranno di capire quali sono stati i motivi della lite e dell'aggressione. Non è al momento escluso - ma non è neanche scontato - che i due potrebbero essersi scagliati contro il tunisino per "conquistare" la piazza dove lavorare illegalmente.