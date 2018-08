Tempi duri per i centauri a San Leone, divieti ovunque e spazi riservati occupati

Tempi duri per i proprietari dei mezzi a due ruote ad Agrigento. Come se non bastassero gli ultimi divieti imposti a scooter e moto (solo per fare un esempio per andare dal Villaggio Mosè ad Agrigento bisogna prima scendere a San Leone e non si può percorrere il lungomare Falcone Borsellino), ci si mettono anche gli automobilisti a complicargli la vita posteggiando in divieto, negli stalli a loro riservati nel viale delle Dune.

Questa mattina numerosi centauri, diretti al mare, sono stati costretti a posteggiare a centinaia di metri di distanza perchè i posti gratuiti loro assegnati erano occupati dalle auto, un pò per indisciplina e un pò per distrazione visto che molti automobilisti posteggiano senza guardare il cartello alle loro spalle ma limitandosi alle sole strisce bianche a terra.