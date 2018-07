Emergenza parcheggi a San Leone? Concessa al Comune l'area "Corsini"

Trovare un parcheggio a San Leone non sarà più un’odissea. La giunta comunale di Agrigento ha deciso, anche per questa estate, di sottoscrivere lo schema di contratto per il comodato d'uso gratuito temporaneo di 3.600 metri quadrati dell'area Corsini che si trova nella rotonda d’ingresso a San Leone: tra il viale Emporium e il viale Dei Pini. Area che verrà adibita, così come è stato a partire dal 2010, a parcheggio.

"La volontà dell'amministrazione comunale è quella di poter utilizzare questa area a scopo temporaneo di parcheggio - scrivono da palazzo dei Giganti - . Si tratta di una soluzione tampone all'esigenza di disciplinare il transito delle numerosissime auto, prevedendone la sosta all'ingresso di San Leone per poter decongestionare il traffico".

Il contratto di comodato d'uso gratuito scadrà, tacitamente, il 15 settembre. L'amministrazione comunale, memore di quanto è accaduto negli anni precedenti, si è impegnata ad impedire la presenza - nell'area Corsini - dei posteggiatori abusivi, facendo intervenire all'occorrenza gli agenti della polizia municipale.