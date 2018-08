Scovato un altro posteggiatore abusivo, scatta la multa e l'allontanamento

Ormai è una “guerra”. Ed è stata ingaggiata dai poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento. Agenti, che coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino, non vogliono più vedere parcheggiatori abusivi in azione in piazzale Caratozzolo, all’ingresso di San Leone. Dopo il maxi blitz dei giorni scorsi – che ha permesso di “pizzicare”, sanzionare, denunciare e allontanare 4 giovani tunisini: tutti regolarmente presenti sul territorio nazionale -, nelle ultime ore i poliziotti, durante un ennesimo controllo, hanno trovato un altro parcheggiatore all’opera. Questa volta, era un marocchino venticinquenne, ospite di una comunità d’accoglienza di Agrigento.

Anche questo giovane è stato sanzionato – la multa, per il non rispetto di un articolo del codice della strada, è di poco meno di mille euro -, e gli è stato notificato l’ordine di allontanamento, per 48 ore, da piazzale Caratozzolo. I poliziotti gli hanno anche sequestrato quanto, nel giro di pochissimo tempo, era riuscito a racimolare chiedendo l’obolo agli automobilisti che lasciavano nello slargo la propria macchina. Ma la “caccia” ai parcheggiatori abusivi – sia in centro urbano che a San Leone – non sembra essere finita. Anzi, forse è solo all’inizio.