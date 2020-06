Pestaggio a San Leone, in tre malmenati dal branco per aver difeso una donna

Scene di follia al porticciolo "Tedesco" di San Leone, dove un "branco" di ventenni provenienti da un comune della provincia hanno aggredito selvaggiamente tre ragazzi omosessuali tra i 27 e i 29 anni. Secondo quanto racconta il quotidiano La Sicilia in edicola oggi, l'orientamento sessuale dei tre non avrebbe diretto collegamento con i fatti, ma avrebbe suscitato maggior violenza negli aggressori.

Oggetto del contendere sarebbe stata la difesa di una ragazza, amica dei tre, che sarebbe stata offesa dal "branco" dopo che questa aveva chiesto agli aggressori di allontanarsi dall'auto della donna. Sarebbe bastato un nulla per far scattare la "miccia", con i tre giovani che sono stati aggrediti violentemente con pugni, calci e schiaffi. Uno di loro è stato anche preso di peso dagli aggressori che avrebbero tentato di lanciarlo in mare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I tre giovani sono stati trasportati in ospedale dai propri amici e sul momento non avrebbero chiamato le forze dell'ordine, salvo poi, ricostruisce i quotidiano catanese, presentare denuncia. Gli aggressori hanno fatto rapidamente perdere le proprie tracce.