Scarico inquinante in mare, la furia di Mareamico: "Povera San Leone"

"Povero mare di San Leone". E' questo quanto fatto sapere dall'associazione ambientalista di Agrigento, Mareamico. "Negli scorsi giorni - fa sapere in una nota Claudio Lombardo. a San Leone nella spiaggia dell'Aster dalle condotte delle acque bianche, in assenza di precipitazioni meteoriche, è arrivato in mare un ingente quantitativo di acque fetide e sicuramente inquinate, che hanno colorato di nero il mare prospiciente. Acquisito questo video, lo abbiamo fatto visionare a Girgenti acque, che dopo un sopralluogo, ha escluso rotture fognarie in corso e ha ipotizzato che la causa possa essere stata lo scarico in queste condotte del contenuto di qualche pozzo nero, effettuata da un privato". Il mare di San Leone, dunque, non ha tregua neppure in questi giorni di grande isolamento.

