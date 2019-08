San Leone, nell'area del porticciolo spunta una tenda da campeggio

Una tenda da campeggio da un posto - o al massimo due - installata nel piazzale antistante al porticciolo di San Leone, accanto ad un furgone che, verosimilmente, è del medesimo proprietario.

Scene di ordinaria anarchia a San Leone. A denunciare questo ennesimo caso è stato il movimento "Mani Libere". "San Leone work in progress - scrive sui social -, è nato un nuovo campeggio alla Madonnina .Dove sono i controlli, visto che in quello spiazzale è autorizzato anche un mercato?". Numerosi i commenti indignati e divertiti per il curioso "fuo riprogramma" che ha sorpreso molti. Sul posto, allertata dallo stesso portavoce del movimento, l'ex consigliere comunale Giuseppe Di Rosa, dovrebbe essersi portata la Polizia municipale.