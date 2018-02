Banda di ladri torna in una casa già "visitata": magro il bottino

Hanno rovistato fra armadi e cassetti, mettendo l’intera abitazione a soqquadro. Alla fine, sono riusciti a portar via – a quanto pare – soltanto un vecchio e inutilizzato telefono cellulare. Ad essere presa di mira è stata l’abitazione estiva di un impiegato, nella zona di viale Dei Giardini a San Leone.

I malviventi hanno approfittato, di fatto, dell’assenza dei padroni di casa e hanno tentato di razziare il più possibile. Ma da quella residenza, a quanto pare già “visitata” in passato da altri ladri, non c’era molto da portar via. A fare la scoperta, quando è andato a dare un’occhiata alla casa estiva, è stato il proprietario. E l’agrigentino non ha potuto far altro che comporre il 113. Sul posto, si sono precipitati i poliziotti della sezione “Volanti” che hanno constatato il furto e avviato le indagini per identificare i balordi.