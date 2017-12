Alba di fuoco a San Leone, danneggiate due autovetture: avviate le indagini

Alba di fuoco, il giorno di Natale, in una traversa del viale Dei Giardini, a San Leone. Ad essere avvolte e devastate dalle fiamme sono state due autovetture: una jeep e una Suzuki di proprietà di un medico in pensione e della figlia.

Erano le 5 circa quando i vigili del fuoco, raccogliendo l'Sos giunto alla sala operativa del comando provinciale, si precipitavano sul posto. Idranti alla mano, i pompieri restavano al lavoro fino alle 6,30 circa. A San Leone anche le pattuglie dei carabinieri. A quanto pare, accanto alle due autovetture non sarebbero state ritrovate tracce di liquido infiammabile, né taniche sospette. Elementi indispensabili per parlare fin da subito di una matrice dolosa. Le cause del rogo sono state ritenute, dunque, come "da accertare". Spetterà all'attività investigativa dei carabinieri fare chiarezza su cosa abbia innescato il rogo. Entrambi i proprietari delle vetture sono stati già ascoltati dai militari dell'Arma. E non è escluso che i carabinieri possano, nel tentativo appunto di fare chiarezza, tornare ad ascoltarli.