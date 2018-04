Escono per una passeggiata e i ladri gli svaligiano casa

Escono di casa per fare, approfittando della giornata domenicale, una passeggiata e al ritorno trovano tutta la villetta a soqquadro. Ancora un furto, questa volta in via Naiadi: una traversa del viale Viareggio, a San Leone.

La banda di malviventi dopo aver rovistato fra cassetti ed armadi è riuscita a portar via tutti i gioielli della famiglia di impiegati agrigentini. Fatta la scoperta, ai proprietari della residenza, non è rimasto altro da fare che comporre il 112 e chiedere l’intervento dei carabinieri. I militari dell’Arma di Villaseta si sono precipitati a San Leone, nei pressi della chiesa, hanno effettuato il sopralluogo dell’effrazione alla finestra e avviato le indagini.