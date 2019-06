E' il momento di trasferirsi a San Leone? Trovano la villetta svaligiata

Vanno a dare un’occhiata, forse l’intenzione era anche quella di cominciare a sistemare in vista del trasferimento per la stagione balneare, e trovano la villetta, in via Universo a San Leone, tutta a soqquadro. Qualcuno – approfittando del fatto che la villetta viene usata soltanto nel periodo estivo – è riuscito ad intrufolarsi e, senza essere disturbato, ha cercato e rovistato praticamente ovunque. E lo ha fatto dopo aver scardinato una finestra.

A fare l’amara scoperta è stata la famiglia di agrigentini, proprietari dell’immobile. Subito è stato lanciato l’Sos alla centrale operativa della polizia di Stato e in via Universo si sono portate le pattuglie della sezione Volanti della Questura. Dall’abitazione è risultato mancare un tv color di ultima generazione. La confusione era talmente tanta però che la famiglia s’è riservata di verificare cosa effettivamente mancasse all’appello e formalizzare, dunque, un preciso elenco dei beni rubati in Questura. Il danno economico, arrecato alla famiglia, non è stato dunque ancora quantificato.

I poliziotti della sezione Volanti hanno, naturalmente, avviato gli accertamenti e come primo passaggio, sembra inevitabile che ciò avvenga, è stato appurato se in zona vi siano o meno delle telecamere di video sorveglianza pubbliche o private. Filmati che, eventualmente, potrebbero rapidamente indirizzare l’attività investigativa.