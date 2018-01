Ruba gioielli e orologi per oltre 20 mila euro e resta ferito: trovate tracce di sangue

Un furto, da oltre 20 mila euro, è stato messo a segno in via Maddalusa, nel quartiere balneare di San Leone. Un uomo, incappucciato, è riuscito ad intrufolarsi all’interno di una villetta di proprietà di una donna. Dall’abitazione, dopo aver messo tutto a soqquadro, il ladro è riuscito a portar via bracciali, anelli, collane e orecchini in oro, nonché diversi orologi di note marche. Ad accorgersi di quell’individuo incappucciato mentre, a piedi, si allontanava dalla villa è stato un vicino di casa.

L’agrigentino ha subito fatto scattare l’allarme, richiedendo – al 113 - l’intervento della polizia di Stato. E in via Maddalusa si è portata una pattuglia della sezione “Volanti” prima e la polizia Scientifica dopo. Pare che il criminale, mettendo a segno il furto, sia rimasto ferito. La Scientifica avrebbe, infatti, repertato delle tracce di sangue.

I poliziotti – nel più fitto riserbo investigativo – sono riusciti ad avere contezza della presenza di impianti di video sorveglianza privati, a tutela delle abitazioni attigue. Le registrazioni sono state già acquisite ed adesso dovranno essere studiate accuratamente per cercare di ricavare degli elementi che possano immediatamente indirizzare l’attività investigativa.