Hanno portato via gioielli per 15 mila euro e pure due paia di scarpe

Argenteria, anche antica, e gioielli per oltre 15 mila euro. Ma anche una costosissima collana di perle, un anello con pietre rare e perfino due paia di scarpe di una nota marca. Si è rivelato grosso il colpo messo a segno, nei giorni scorsi, in una abitazione di via Naiadi, una traversa di viale Viareggio, a San Leone.

Il bottino è stato definito, con certezza, già negli scorsi giorni. Ma è stato mantenuto un fitto riserbo da parte dei carabinieri che si stanno occupando delle indagini. Le indiscrezioni sul valore - ingente - del colpo sono trapelate soltanto nelle ultime ore.