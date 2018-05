Sorpresi a rubare in casa a San Leone, cade l'accusa di ricettazione: indagati liberi

Cade l'accusa di ricettazione, contestata solo al ventisettenne Fabrizio Rizzo. Per quella di tentato furto i giudici del tribunale del riesame hanno disposto solo l'obbligo di firma. Sia Rizzo che il cinquantatreene Roberto Iovine, originario di Napoli, sono usciti dal carcere dove si trovavano dallo scorso 3 maggio quando il gip Alessandra Vella aveva convalidato l'arresto, eseguito dalla polizia, applicando la custodia cautelare in cella.

I due indagati sono stati arrestati, dai poliziotti del commissariato "Frontiera" e da quelli della Squadra Mobile della Questura di Agrigento, la sera del 30 aprile. Secondo l'accusa avrebbero tentato un furto in una villa di via Degli Ippocastagni a San Leone, forzando una finestra. Gli agenti li hanno inseguiti e bloccati.

I poliziotti sono riusciti a recuperare e a sequestrare, nelle adiacenze dell'abitazione di Rizzo, della refurtiva. Monili in oro che, in parte, sono stati già riconosciuti da un'agrigentina che aveva subito, il 27 aprile, un furto in casa. E' scattata dunque anche l'accusa di ricettazione. Il difensore del ventisettenne, l'avvocato Gero Lo Giudice, ha sostenuto che, allo stato, non vi fosse un quadro indiziario solido relativamente alla provenienza furtiva degli oggetti. I giudici del riesame, in effetti, hanno annullato l'ordinanza su questo punto: per il tentato furto la misura cautelare del carcere è stata sostituita con l'obbligo di firma per tre volte alla settimana. Iovine, difeso dall'avvocato Daniele Re, sarà sottoposto alla misura in provincia di Pistoia, dove è residente.