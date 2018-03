Esce per fare la spesa e i ladri "visitano" la casa: vittima una 85enne

Esce di casa per andare a fare la spesa e al rientro trova tutti gli interni della sua abitazione a soqquadro. I “topi d’appartamento” sono riusciti, in viale Emporium a San Leone, a portare via tutti gli oggetti d’oro e i preziosi di proprietà della pensionata di 85 anni. I malviventi sono riusciti ad intrufolarsi dopo aver forzato una finestra e hanno “lavorato” in maniera indisturbata.

L’anziana ha composto il 112 e a San Leone si sono portati i carabinieri di Villaseta che hanno, poi, avviato le indagini.

Il danno arrecato all'anziana non è stato quantificato con precisione ma ammonterebbe a diverse centinaia di euro. 00