"Topi d'appartamento" in azione, portati via monili e orologi

“Topi d’appartamento” in azione in via Pascoli, nel rione di San Leone. La banda di ladri, in pieno giorno, ha approfittato della momentanea assenza dei padroni di casa ed è riuscita ad intrufolarsi dopo aver sollevato una persiana chiusa.

I ladri dopo aver rovistato fra armadi e cassetti sono riusciti ad impossessarsi di tutti i monili in oro che hanno trovato e di diversi, preziosi, orologi. Il danno economico arrecato alla famiglia non è stato quantificato con precisione ma dovrebbe essere di svariate migliaia di euro, forse anche oltre 5 mila. A fare la scoperta, al momento del ritorno a casa, è stata la proprietaria: una pensionata sessantenne che, non appena si è accorta che tutto all’interno dell’abitazione era a soqquadro, ha composto il “112”. A San Leone si è portata la pattuglia dei carabinieri del Villaggio Mosè che ha effettuato il sopralluogo per constatare il furto con scasso, raccolto la denuncia e avviato le indagini.