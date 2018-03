"Topi d'appartamento" ancora in azione, "visitata" un'altra casa

Ancora un furto a San Leone. Ad essere presa di mira è stata una delle case estive che sorge alle spalle del “Ragno d’oro”. Sempre lo stesso il copione messo in scena dai delinquenti: hanno forzato una finestra sono riusciti ad intrufolarsi e hanno rovistato ovunque.

Dalla residenza – disabitata in questo periodo dell’anno – sono riusciti a portar via un vecchio cellulare e un piattino d’argento. Oggetti di poco valore. Certamente più importante, oltre che inquietante, il danno provocato per riuscire ad entrare dentro la residenza.