Banda di ladri ancora in azione, "visitate" tre residenze in poche ore

Tre nuovi colpi, in altrettante abitazioni, nel giro di poche ore. La banda di malviventi che sta razziando appartamenti e villette di Agrigento – concentrandosi, in particolar modo, su San Leone – non sembra essere intenzionata a mollare la presa. I criminali non sembrano indietreggiare nonostante, già da qualche giorno, sono stati potenziati i controlli - su disposizione del questore Maurizio Auriemma - proprio sul rione balneare.

In via Dei Giacinti, nel quartiere balneare di San Leone, i malviventi hanno forzato una finestra posta al piano terra e, approfittando della momentanea assenza dei padroni di casa, hanno messo tutte le stanze a soqquadro. Hanno, poi, privilegiato nell’opera di razzia i gioielli e i preziosi che sono riusciti a trovare. Si parla di un bottino di diverse migliaia di euro. A fare la scoperta, al momento del rientro, è stato il proprietario della villetta: un cinquantaseienne impiegato. Un agrigentino che non ha avuto altra alternativa che comporre il 112 e chiedere “aiuto” ai carabinieri.

Modus operandi praticamente identico per i furti messi a segno, sempre a San Leone, nella villetta di un commercialista e in via Soffici, una perpendicolare di viale Delle Dune, nei pressi dello stabilimento della polizia di Stato. In entrambi i casi, i ladri sono riusciti ad intrufolarsi dopo aver forzato porte e finestre. Come da “copione”, poi hanno cercato, trovato e portato via tutto quello che di prezioso e di valore c’era nelle abitazioni. Delle indagini su questi due nuovi casi si sta occupando la polizia di Stato.