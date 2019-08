Il sindaco Firetto: "Il Ferragosto è stato un successo, solo sporadici atti di inciviltà"

"Plauso alle forze dell'ordine e alla polizia municipale, plauso alle squadre impegnate nella pulizia straordinaria delle spiagge. Servizio d'ordine eccellente e pulizia garantita sin dalle prime ore dal mattino. Ora che ferragosto s'avvia a conclusione e che le migliaia di persone che hanno affollato il litorale e la città, tra ieri e oggi, in gran parte hanno fatto rientro, posso affermarlo serenamente".

Inizia così un messaggio divulgato alla stampa solo nella tarda serata di ieri dal sindaco di Agrigento Lillo Firetto.

"Grazie a tutti coloro che hanno lavorato in queste ore di festa per garantire il servizio d'ordine, il rispetto dei luoghi in centro città e al mare. Complessivamente si è registrato un atteggiamento collaborativo da parte dei cittadini, che, come già in altre circostanze, hanno dimostrato di voler costruire i presupposti di una comunità matura e responsabile. Grazie anche a loro".

Non che i problemi, comunque, non ci siano stati. "L'organizzazione - precisa infatti il sindaco - complessiva è riuscita a neutralizzare alcuni sporadici atti di inciviltà, anche sulla battigia e in modo particolare a Cannatello. Rispetto alle cronache di altre città possiamo dirci più che soddisfatti".

Se tutto è andato bene secondo l'amministrazione, c'è chi ritiene che in realtà la tranquillità della zona balneare sia dipesa soprattutto dalla scarsa presenza di bagnanti. Molti, infatti, si sarebbero spostati verso altri lidi, sperando in controlli meno rigidi per quanto tutti i comuni rivieraschi hanno adottato su sollecitazione della Prefettura identiche ordinanze contro falò, accampamenti in spiaggia eccetera. In realtà, come documentano le immagini, sulle spiagge di viale Dune non sono mancate nè tende nè fuochi.