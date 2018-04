Operatori ecologici "dirottati", al via la rimozione delle alte sterpi

Diserbo della città, si parte. Dopo alcuni giorni di confronti con gli uffici, che però non hanno portato all’individuazione di soluzioni alternative si è deciso di spostare una parte delle risorse umane dedicate alla raccolta dei rifiuti e dello spazzamento sulle operazioni di eliminazione delle sterpi, che hanno ormai invaso la città in modo estremamente democratico.

Questo, hanno già annunciato dall’amministrazione, potrà portare ad alcuni “assestamenti” rispetto al servizio, dato che il principio con il quale ci si muove è sempre quello della “coperta corta”: se copri la testa, si scopriranno i piedi e viceversa.

Per questo, in modo riservato, si era discusso nei giorni scorsi della possibilità di un ampliamento della dotazione organica con un potenziamento temporaneo degli operai in servizio. Ipotesi rapidamente scartata sia perché avrebbe comportato un aumento dei costi difficile da coprire economicamente, ma anche perché questo avrebbe potuto provocare serie polemiche: impossibile giustificare un taglio degli operatori sostenendo che quelli finora in servizio erano stati in eccesso e poi assumerne di nuovi, anche se a tempo.

Le operazioni di diserbo sono partite da San Leone e, progressivamente, si sposteranno verso il centro. La domanda che assale molti però è: quando (e se) si arriverà fino alle periferie?