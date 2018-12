Gli avanzi di Natale smaltiti per strada, mega discarica in via Gela

Decine di sacchetti di rifiuti, materiali di ogni genere e persino un water: gli incivili hanno scelto di smaltire così gli avanzi di Natale gettando la spazzatura accanto al marciapiede di via Gela, fra San Leone e il Villaggio Peruzzo.

Una grande discarica si è creata, in pieno centro, dove la gente passa con le auto e attraversa anche a piedi il tratto di strada frequentato non solo nei mesi estivi. I sacchi dei rifiuti, in alcuni casi aperti dagli animali randagi, hanno anche invaso la carreggiata creando pure situazioni di pericolo.