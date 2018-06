Controllo interforze sul lungomare, obiettivo raggiunto: zero ambulanti abusivi

Nessun venditore ambulante ha provato a montare bancarelle. Nè tantomeno ad improvvisare alcun bazar all'aperto. Ha prodotto il risultato di zero commercio abusivo l'operazione interforze - denominata "Estate sicura e serena a San Leone" - realizzata, a partire dal primo pomeriggio di sabato e ieri, sul lungomare Falcone-Borsellino. Carabinieri, finanzieri e vigili urbani hanno "incassato" ripetuti attestati di stima e di gratitudine da parte delle famiglie che hanno potuto passeggiare liberamente sulla terrazza a mare senza dover schivare le centinaia di bancarelle abusive di ambulanti con merce contraffatta che solitamente invece si piazzano.

VIDEO - Nessun ambulante abusivo a San Leone

Il servizio interforze dell'appena trascorso weekend è stato disposto dal comando provinciale dei carabinieri di Agrigento e rientra in una strategia che ha proprio l’obiettivo di lasciare un segnale strutturale e duraturo. E controlli rafforzati erano stati esplicitamente richiesti, lo scorso fine maggio, dal sindaco di Agrigento Lillo Firetto ed erano state oggetto di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblico svoltosi in Prefettura.

Una trentina di uomini e donne - tra carabinieri, militari della Guardia di finanza e agenti della polizia locale - hanno battuto a tappeto tutto il litorale di San Leone. E la strategia utilizzata - quella di un massiccio pattugliamento preventivo - ha effettivamente funzionato.