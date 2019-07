"Guerra" all'abusivismo commerciale e alle irregolarità, raffica sequestri

Sequestrato il "pianeta" (una struttura mobile) in quanto - secondo l'accusa e la ricostruzione ufficiale della polizia municipale - somministrava bevande alcoliche senza alcuna autorizzazione, un camper perché era senza assicurazione e capi d'abbigliamento - con marchi rigorosamente contraffatti - posti in vendita da ambulanti abusivi. La polizia municipale di Agrigento, durante l'ultimo week end, è tornata ad accendere - e in maniera sistematica - i riflettori dei controlli contro il fenomeno del commercio abusivo e contro eventuali altre irregolarità. Controlli a tappeto che hanno portato a questi risultati. Agli extracomunitari, commercianti ambulanti abusivi, sono stati sequestrati decine e decine di capi d'abbigliamento.