Hanno rischiato d'annegare, i bagnini salvato quattro giovanissimi

Due ragazzini di 12 e 13 anni di Racalmuto hanno rischiato di annegare. E' accaduto nelle acque antistanti a San Leone. A portarli in salvo è stato un bagnino e il proprietario di uno stabilimento balneare.

I due giovanissimi sarebbero stati trascinati a distanza dalla battigia da alcune correnti. Ed è proprio in quel momento che hanno iniziato ad urlare, chiedendo aiuto. Oltre al bagnino dello stabilimento balneare, s'è accorto del rischio anche il titolare che s'è tuffato in acqua per salvare i due giovani. Sul posto, è accorsa anche l'ambulanza del 118.

Nelle acque antistanti alla spiaggia del Caos sono stati, invece, salvati due giovani di Palma di Montechiaro. A soccorrere i due sono stati i bagnini della cooperativa "Ulisse": Giuseppe Filippazzo e Gabriele Sedino. I due palmesi, nonostante lo choc, non hanno avuto bisogno dell'intervento, e dunque delle cure, dei sanitari del 118.