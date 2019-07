Trovato hashish nell'auto finita sulla spiaggia, rintracciato il giovane: verrà denunciato

E' stato identificato e rintracciato il conducente - si tratta di un ventottenne di Canicattì - della Lancia Musa che, stanotte, è finita fra il marciapiede e la spiaggia del viale Delle Dune, a San Leone, dopo un incidente stradale che non ha coinvolto altri mezzi. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, stanotte, durante l'ispezione dell'abitacolo della macchina, oltre a ritrovare diversi effetti personali hanno anche recuperato e sequestrato dell'hashish.

Non avendo trovato nessun conducente sul posto, né feriti in ospedale, i poliziotti della sezione Volanti si sono subito messi al lavoro per cercare di identificare e rintracciare il conducente dell'utilitaria. Il ventottenne è stato ritrovato nella sua abitazione, a Canicattì. Davanti ai poliziotti avrebbe ammesso che era lui alla guida dell'utilitaria. E' stato sottoposto ad esame tossicologico. Avendo ritrovato però dell'hashish all'interno della macchina, appare quasi scontato - anche se sarà necessario attendere gli esiti degli esami tossicologici - che il giovane verrà denunciato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Intanto, la macchina - che ha sfondato il guard-rail ed ha abbattuto un palo dell'illuminazione pubblica - è stata posta sotto sequestro e al ventottenne è stata ritirata la patente di guida.