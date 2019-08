Si schianta contro la cabina elettrica, l'incidente crea danni per 15 mila euro

Perde il controllo dell’utilitaria – una Opel Corsa – e si schianta contro una cabina del gestore elettrico. Il giovane è rimasto contuso e lievemente ferito, ma di fatto avrebbe provocato un danno – alla cabina elettrica – di oltre 15 mila euro. E’ accaduto tutto in via Cavaleri Magazzeni, la strada che collega San Leone con il viale Cannatello. Protagonista, suo malgrado, dell’incidente stradale che non ha coinvolto altri mezzi è stato un ventenne di Agrigento.

Il giovane, alla guida della sua Opel Corsa, avrebbe all’improvviso perso il controllo dell’autovettura e non sarebbe riuscito, nonostante i disperati tentativi, a riprenderlo. Si è schiantato dunque – secondo quanto è stato accertato dalla polizia di Stato – contro la cabina elettrica che è stata, di fatto, sventrata. Sul posto, scattato l’allarme che a quanto pare è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, si è precipitata un'ambulanza del 118 e gli agenti della sezione Volanti della Questura. I poliziotti si sono occupati dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica del sinistro stradale.