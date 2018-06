San Leone, arrivano i parcometri al viale delle Dune

Arrivano i parcometri al viale delle Dune, a San Leone. Il Comune, con l'avvio della stagione estiva ha messo in funzione le macchinette automatiche per il pagamento del posteggio. Lo scrive oggi il quotidiano La Sicilia.

I prezzi restano invariati rispetto alla scorsa stagione. Un ticket di un'ora costerà un euro, 50 centesimi per ogni ora successiva oppure per frazione di ora. Il prezzo per l'intera giornata, dalle 9 alle 20, sarà di 5 euro.