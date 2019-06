Ambulanti abusivi a San Leone, scatta il blitz: maxi sequestro di merce e sanzioni

Quattro, cinque, commercianti ambulanti abusivi - tutti pakistani - sono stati bloccati dagli agenti della polizia municipale sulla terrazza a mare del viale Falcone-Borsellino a San Leone. Avevano montato le loro bancarelle e si apprestavano a vendere cd e dvd, nonché oggettistica varia anche per i cellulari, quando, all'improvviso, è scattato il blitz dei vigili urbani. Impossibile, di fatto, tentare la fuga come è già avvenuto in altri episodi.

La polizia municipale ha bloccato i due gruppetti di commercianti ambulanti abusivi, li ha sanzionati ed allontanati. Tutta la merce che era stata posta in vendita, in maniera abusiva appunto, è stata sequestrata.