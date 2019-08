Musica ad alto volume nel cuore della notte: l'incubo si ripete

Posteggio selvaggio e musica ad alto volume, musica che – a detta di chi vive nelle vicinanze dei locali serali - disturba la quiete pubblica. Sono sempre gli stessi, nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine, gli incubi di San Leone. Incubi che si amplificano durante il periodo estivo.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura, durante l’ultimo week end, hanno fatto avanti e indietro dal viale Delle Dune: da cima a fondo per cercare di verificare prima e di riportare la pace poi. A tempestare la centrale operativa di richieste di intervento sono stati, come sempre, quanti vivono nelle vicinanze dei locali della movida. Agrigentini, ma non soltanto, che non riescono più a tollerare quello che è un andazzo quotidiano. Un “disturbo della quiete pubblica” che, durante il fine settimana, non conosce orari e si protrae fino a notte fonda.

I poliziotti della sezione Volanti hanno effettuato numerosi controlli, a carico di tutti i locali che sono stati appunto segnalati dagli abitanti. In molti casi, visto che l’orario era passato da un pezzo, hanno fatto spegnere gli impianti musicali. In altri, hanno invece fatto abbassare la musica. Ad ogni intervento è seguita una relazione che è stata messa sul tavolo dei colleghi della sezione Pasi. Spetterà proprio a loro, è di esclusiva competenza, stabilire se ci sono o meno i presupposti per notificare sanzioni amministrative o altri provvedimenti.