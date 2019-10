Banda di ladri "visita" le villette di San Leone: 2 colpi in neanche un'ora

Non ci sono dubbi: la “mano” che ha colpito le due villette attigue alle spalle del viale Delle Dune, a San Leone, è stata la stessa. I ladri hanno portato via, verosimilmente prima nell’una e poi nell’altra abitazione, preziosi, oggetti informatici e quant’altro di valore sono riusciti – rovistando – a trovare. A fare la scoperta, al momento del rientro a casa, sono stati i proprietari che hanno subito girato l’Sos alla centrale operativa delle forze dell’ordine.

A San Leone, in una manciata di minuti, sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti della Questura che hanno verificato, appunto, il doppio furto. Gli agenti si sono occupati subito di controllare in tutte le zone attigue per provare a rintracciare indizi o elementi che permettessero, fin dalla primissima battuta, l’identificazione dei balordi. Non sembrerebbe però essere stato possibile.

Gli agrigentini, proprietari delle residenze, nelle prossime ore formalizzeranno una denuncia, a carico di ignoti, per il furto subito e in quella sede proveranno a fare un preciso inventario di tutto quello che è stato portato via dalle loro abitazioni.