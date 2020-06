Buche e dissesti sul lungomare, al via i lavori: traffico interdetto

Tutto come previsto. Hanno preso il via stamani i lavori di sistemazione del manto stradale sul lungomare Falcone-Borsellino a San Leone. L'impresa ha iniziato con la scarificazione stradale lato mare, per cui il traffico è interdetto.

L'inizio dei lavori, che era previsto nella prima quindicina di aprile, ha subito ritardi per via del lokdown. Oltre all’eliminazione degli avvallamenti, verrà posato un conglomerato bituminoso “fotocatalitico”. Si tratta di un materiale particolare, capace di abbattere la concentrazione degli inquinanti atmosferici provenienti dai gas di scarico delle auto. Il costo complessivo delle opere ammonta a circa 170mila euro. Si tratta di fondi ministeriali. I lavori verranno ultimati in tempi molto brevi.