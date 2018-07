San Leone, massa di sporcizia misteriosa costringe i bagnanti alla fuga

Una massa di sporcizia, accumulatasi improvvisamente sull'acqua, ha costretto centinaia di bagnanti a tirarsi indietro e non tuffarsi. Qualcuno, considerata la temperatura tropicale di oggi, ha preferito abbandonare la spiaggia.

E' accaduto alla sesta traversa del viale delle Dune di San Leone nella tarda mattinata. L'intero tratto, per un periodo di almeno un'ora, è diventato inaccessibile per i bagnanti. Giallo sull'origine della sporcizia. Si ipotizza possa essere stata causata dall'eccessiva vicinanza alla riva di alcune imbarcazioni ma non ci sono riscontri.