Lunghe file davanti le pasticcerie, "tutti pazzi" per le zeppole di San Giuseppe

Tutti pazzi per le zeppole di San Giuseppe. Anche nell’Agrigentino sono diversi i bar, ma anche le pasticcerie, che quest’oggi hanno preparato il tipico dolce del sud. Le zeppole possono essere fritte oppure al forno, ma la tradizione agrigentina comanda la ricotta all’interno.

Il tipico dolce consolida ancora di più la tradizione di San Giuseppe. Non solo dolce, ma anche salato perché per San Giuseppe la vera tradizione porta in tavola il grande “minestrone”.

Cibo di verdure e di legumi che viene preparato nei quartieri principali dell’Agrigentino. Un piatto storico della cucina siciliana che delizia il palato di tutti i fedeli.

(Foto Bar Latino)