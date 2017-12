Strada dissestata, pronti quasi 240 mila euro per eliminare i rischi

La circolazione stradale sulla strada provinciale 26 B, nel tratto fra la statale 189 e San Giovanni Gemini, è a rischio. Per assicurare la transitabilità ed eliminare i pericoli, il Libero consorzio comunale di Agrigento ha pubblicato un bando di gara - per un importo complessivo di 239.359 euro - . L'importo a base d'asta è di 232.178,23 euro. Il termine per eseguire i lavori urgenti, una volta aggiudicato l'appalto, è di 180 giorni consecutivi.

Per partecipare alla gara d'appalto le offerte dovranno essere presentate - vanno inviate al Libero consorzio, gruppo contratti, via Acrone, 27, Agrigento - entro mezzogiorno del prossimo 10 aprile. Le buste verranno aperte alle 9 del 16 aprile.